Опубликован топ самых бюджетных автомобилей для секса

Эксперты определились с самыми недорогими машинами, в салоне которых комфортно заниматься сексом с любимым человеком.
Самым удобным автомобилем для сексуальных утех стала отечественная Lada XRay, в которой есть необходимое пространство и на заднем, и на переднем сидении. Стоимость машины сегодня начинается от 549 тысяч рублей.
На второй строчке оказался бизнес-седан Toyota Camry, чей представительный вид, по мнению аналитиков, не даст повода для отказа. Данная модель с пробегом стоит от 800 тысяч рублей, передает телеканал 360.
Тройку лидеров замыкает Ford Focus, салон которого не имеет излишеств в интерьере. Стоимость подержанного автомобиля этой марки начинается от 377 тысяч рублей.
На четвертом месте закрепилась Toyota Corolla по цене от 393 800 рублей, а на последнем месте рейтинга оказался Hyundai Solaris, который, по мнению исследователей, тоже хорошо подходит для занятий любовью. При этом некоторые владельцы все же жалуются на неудобства конструктивной части машины, которую можно купить за 495 тысяч рублей.