В Киеве высказались, что вступление Украины в НАТО неизбежно

Вице-премьер Украины Стефанишина: вступление страны в НАТО неизбежно
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Стефанишина заявила, что интеграция Украины в НАТО уже закреплена документами
Стефанишина заявила, что интеграция Украины в НАТО уже закреплена документами Фото:

Вступление Украины в НАТО неизбежно, так как это решение уже закреплено в документах Североатлантического альянса. Об этом сообщила вице-премьер страны Ольга Стефанишина.

«Членство Украины необратимо. Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО», — подчеркнула Стефанишина. Ее слова приводит telegram-канал «Политика Страны». Она также добавила, что летом прошлого года все страны-члены альянса, включая США, подтвердили единую позицию в отношении будущего Украины в НАТО, подчеркнув, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует».

Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявлял, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается и страна не станет членом альянса. Аналогичную позицию высказывал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно желание президента Украины Владимира Зеленского стать частью НАТО привело к началу конфликта. О невозможности вступления страны в альянс также заявлял ранее генсек НАТО Марк Рютте, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что членство Украины в НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, что окажет серьезное воздействие на глобальную безопасность. Президент России Владимир Путин также отметил, что отказ от вступления Киева в блок может стать одним из условий мирного урегулирования.

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Вступление Украины в НАТО неизбежно, так как это решение уже закреплено в документах Североатлантического альянса. Об этом сообщила вице-премьер страны Ольга Стефанишина. «Членство Украины необратимо. Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО», — подчеркнула Стефанишина. Ее слова приводит telegram-канал «Политика Страны». Она также добавила, что летом прошлого года все страны-члены альянса, включая США, подтвердили единую позицию в отношении будущего Украины в НАТО, подчеркнув, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует». Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявлял, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается и страна не станет членом альянса. Аналогичную позицию высказывал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно желание президента Украины Владимира Зеленского стать частью НАТО привело к началу конфликта. О невозможности вступления страны в альянс также заявлял ранее генсек НАТО Марк Рютте, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что членство Украины в НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, что окажет серьезное воздействие на глобальную безопасность. Президент России Владимир Путин также отметил, что отказ от вступления Киева в блок может стать одним из условий мирного урегулирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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