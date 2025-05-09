Глава Туркмении прибыл в Москву на День Победы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают журналисты.
«Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы», — передает РИА Новости. По данным агентства, в прошлом году он уже участвовал в торжественных событиях в российской столице в статусе почетного гостя.
Ранее СМИ сообщали, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибыли лидеры ряда государств, включая президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и президента Сербии Александра Вучича. Всего свое участие в торжественных мероприятиях подтвердили представители 24 стран, среди которых Армения, Китай, Бразилия, Казахстан, Куба и другие.
Вчера в Кремле состоялся торжественный обед от имени президента России Владимира Путина для глав и делегаций иностранных государств, прибывших на празднование Дня Победы. Помимо вышеупомянутых лидеров встречу также посетили первые лица Беларуси, Венесуэлы, Абхазии, Южной Осетии и других стран. Путин приветствовал каждого участника и подчеркнул приверженность России принципам справедливости и равноправия.
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