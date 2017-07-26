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Главные новости Курганской области
18:10  26 июля 2017 0

В Зауралье растет безработица. Трудоустроиться не могут 7161 человек

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Численность рабочей силы в регионе убывает за счет занятого населенияФото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области за первое полугодие общая безработица (высчитывается по методологии Международной Организации Труда) выросла с 8,4% до 9,7%. Свежие данные о тенденциях на рынке труда региона опубликовал Свердловскстат.

Продолжает сокращаться число трудоспособного населения (занятые и безработные) в возрасте 15-72 лет: с начала года рабочая сила сократилась на 11,4 тыс. человек или на 2,8%, причем за счет численности занятого населения. Всего 361 тысяча зауральцев имеют работу или доходное занятие (90,3%) и 38,6 тысячи человек (9,7%) — безработные.

Общая среднегодовая численность безработных в Зауралье в 4,2 раза превышает среднегодовую численность официально зарегистрированных безработных. Расхождение объясняется тем, что большинство безработных ищут вакансии самостоятельно, не вставая на учет в службах занятости.

С начала 2017 года в органы государственной службы занятости обратились в поисках работы 12910 зауральцев. При содействии служб занятости нашли работу 6226 человек. Официальный статус безработного с начала 2017 года получили 8125 жителей области. По данным главного управления по труду и занятости населения Зауралья, на 1 июля на учете в центрах занятости стоит 7161 человек.

Специалисты отмечают, что напряженность на рынке труда возникает из-за недостатка рабочих мест и отсутствия работы, обеспечивающей прожиточный минимум.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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