Президент США Дональд Трамп отметил бездействие руководства Китая в вопросе урегулирования кризиса на корейском полуострове. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.
«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, просто говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему!», — заявил президент США.
Ранее стало известно, что США планируют организовать экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу Северной Кореи. По данным американских СМИ, представители Вашингтона хотят, чтобы в ходе переговоров была сформулирована единая позиция стран, осуждающих ракетные испытания Пхеньяна. Однако официального подтверждения о подготовке экстренного мероприятия пока нет, сообщает телеканал RT.