{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 июля 2017
29 июля 2017
06:54  30 июля 2017 0

Трамп оказался разочарован политикой Китая

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , американский флаг, трамп дональд
Дональд Трамп осудил власти КНР за бездействиеФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп отметил бездействие руководства Китая в вопросе урегулирования кризиса на корейском полуострове. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, просто говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему!», — заявил президент США.

Ранее стало известно, что США планируют организовать экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу Северной Кореи. По данным американских СМИ, представители Вашингтона хотят, чтобы в ходе переговоров была сформулирована единая позиция стран, осуждающих ракетные испытания Пхеньяна. Однако официального подтверждения о подготовке экстренного мероприятия пока нет, сообщает телеканал RT.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров