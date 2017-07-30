Российские звезды эстрады, похоже, замучили фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. На всех фотографиях с ними в соцсетях музыкант выглядит очень несчастным.
Тилль Линдеманн приехал в баку на фестиваль «Жара-2017» специальным гостем. Как отметил на своей странице в Facebook житель Баку Шамиль Рамазанов, Тилль на снимках российских звезд выглядит не просто потерянным, а откровенно грустным. «У некоторых есть подозрения, что он там не по своей воле, — пишет Рамазанов, обращаясь к Линдеманну. — Моргни дважды, если ты в заложниках».
Всего за несколько часов фронтмена Rammstein поймали для селфи начинающая певица Ольга Бузова, звезда эстрады Анита Цой, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.
Кроме того, в Сети появилось короткое видео Тилля, на котором он держит листочек с надписью HELP. «Не дают прохода наши медийные лица», комментируют подписчики Рамазанова в Iinstagram.
Ранее музыканты группы Rammstein оценили ролик, записанный Дмитрием Калининым и его оркестром Russian Style Folkestra на песню Du Riechst So Gut. Музыкантов восхитил необычный для «металла» набор инструментов: домры, барабаны, контрабас и обычная пила.