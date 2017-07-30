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30 июля 2017
29 июля 2017
10:22  30 июля 2017 0

Фронтмен группы Rammstein попросил спасти его от российских поп-звезд. ФОТО

Тилль Линдеманн грустит из-за слишком пристального внимания навязчивых поп-артистовФото: Iinstagram reiband

Российские звезды эстрады, похоже, замучили фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. На всех фотографиях с ними в соцсетях музыкант выглядит очень несчастным.

Тилль Линдеманн приехал в баку на фестиваль «Жара-2017» специальным гостем. Как отметил на своей странице в Facebook житель Баку Шамиль Рамазанов, Тилль на снимках российских звезд выглядит не просто потерянным, а откровенно грустным. «У некоторых есть подозрения, что он там не по своей воле, — пишет Рамазанов, обращаясь к Линдеманну. — Моргни дважды, если ты в заложниках».

Всего за несколько часов фронтмена Rammstein поймали для селфи начинающая певица Ольга Бузова, звезда эстрады Анита Цой, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

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На всех фото Линдеманн выглядит очень несчастным Фото: Соцсети

Кроме того, в Сети появилось короткое видео Тилля, на котором он держит листочек с надписью HELP. «Не дают прохода наши медийные лица», комментируют подписчики Рамазанова в Iinstagram.

Ранее музыканты группы Rammstein оценили ролик, записанный Дмитрием Калининым и его оркестром Russian Style Folkestra на песню Du Riechst So Gut. Музыкантов восхитил необычный для «металла» набор инструментов: домры, барабаны, контрабас и обычная пила.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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