Российский военный чудом выжил после попадания украинского дрона в шею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский боец чудом выжил после попадания FPV-дрона в шею (архивное фото)
Российский боец чудом выжил после попадания FPV-дрона в шею (архивное фото) Фото:

Военнослужащий из состава группировки войск «Днепр» остался жив после попадания украинского ударного FPV-дрона в область шеи. Об этом рассказала медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда «Днепр» с позывным «Феникс».

«Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи [был], там вообще, наложили ему [раненому бойцу] специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала медсестра журналистам РИА Новости.

Она заявила, что неверующих участников СВО пока не встречала. Спасение бойца, который получил ранение в область шеи, она назвала чудом. Ранее сообщалось о случаях, когда российские военнослужащие, получив тяжелые ранения в зоне СВО, самостоятельно добирались до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли им воду, медикаменты и инструкции. После выхода к своим подразделениям пострадавших эвакуировали в медицинские пункты, где им оказывали необходимую помощь. Подобные истории неоднократно отмечались на фоне продолжающихся боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий из состава группировки войск «Днепр» остался жив после попадания украинского ударного FPV-дрона в область шеи. Об этом рассказала медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда «Днепр» с позывным «Феникс». «Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи [был], там вообще, наложили ему [раненому бойцу] специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала медсестра журналистам РИА Новости. Она заявила, что неверующих участников СВО пока не встречала. Спасение бойца, который получил ранение в область шеи, она назвала чудом. Ранее сообщалось о случаях, когда российские военнослужащие, получив тяжелые ранения в зоне СВО, самостоятельно добирались до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли им воду, медикаменты и инструкции. После выхода к своим подразделениям пострадавших эвакуировали в медицинские пункты, где им оказывали необходимую помощь. Подобные истории неоднократно отмечались на фоне продолжающихся боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...