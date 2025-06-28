Российский военный чудом выжил после попадания украинского дрона в шею

Военнослужащий из состава группировки войск «Днепр» остался жив после попадания украинского ударного FPV-дрона в область шеи. Об этом рассказала медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда «Днепр» с позывным «Феникс».
«Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи [был], там вообще, наложили ему [раненому бойцу] специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала медсестра журналистам РИА Новости.
Она заявила, что неверующих участников СВО пока не встречала. Спасение бойца, который получил ранение в область шеи, она назвала чудом. Ранее сообщалось о случаях, когда российские военнослужащие, получив тяжелые ранения в зоне СВО, самостоятельно добирались до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли им воду, медикаменты и инструкции. После выхода к своим подразделениям пострадавших эвакуировали в медицинские пункты, где им оказывали необходимую помощь. Подобные истории неоднократно отмечались на фоне продолжающихся боевых действий.
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