Что известно о ночной атаке ВСУ на российские регионы: маршруты дронов и последствия

Над регионами РФ за ночь было сбито 39 дронов ВСУ
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В результате атаки БПЛА на российские регионы никто не пострадал
В результате атаки БПЛА на российские регионы никто не пострадал Фото:

В ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками четыре российских региона. Всего было сбито 39 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ. 

В ряде областей, таких как Волгоградская и Самарская, были введены режимы повышенной готовности и ограничены полеты в аэропортах. Подробнее о том, какие регионы пострадали от атаки ВСУ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Воронежская область

В Воронежской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Он заявил, что силы ПВО находятся в полной боевой готовности.

Брянская область

В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Глава региона Александр Богомаз заявил, что местные оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших пока нет.

Ростовская область

В Ростовской области БПЛА были сбиты в нескольких районах, включая Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский и город Шахты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Волгоградская область

В Волгоградской области атака дронов ВСУ была отражена в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Временно ограничивалось движение по мосту через Дон из-за работы саперов, но на данный момент движение восстановлено. Были зафиксированы возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные.

Самарская область

В Самарской области ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на месте.

Оренбургская область

В Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев призвал местных жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями региональных властей.

Ставропольский край

В Ставропольском крае действует режим повышенной опасности из-за угрозы атак БПЛА. Губернатор региона Владимир Владимиров порекомендовал жителям следить за сообщениями экстренных служб и обращаться за помощью по номеру 112.

Курская область

В Курской области в результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево загорелись три хозяйственные постройки. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ограничения в работе аэропортов 

В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все ограничения уже сняты.

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В ночь на 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками четыре российских региона. Всего было сбито 39 вражеских БПЛА, заявили в Минобороны РФ.  В ряде областей, таких как Волгоградская и Самарская, были введены режимы повышенной готовности и ограничены полеты в аэропортах. Подробнее о том, какие регионы пострадали от атаки ВСУ — в материале URA.RU. Воронежская область В Воронежской области вновь была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями. Он заявил, что силы ПВО находятся в полной боевой готовности. Брянская область В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Глава региона Александр Богомаз заявил, что местные оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА. Информации о пострадавших пока нет. Ростовская область В Ростовской области БПЛА были сбиты в нескольких районах, включая Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский и город Шахты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Волгоградская область В Волгоградской области атака дронов ВСУ была отражена в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Временно ограничивалось движение по мосту через Дон из-за работы саперов, но на данный момент движение восстановлено. Были зафиксированы возгорания сухой травы, которые быстро ликвидировали пожарные. Самарская область В Самарской области ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на месте. Оренбургская область В Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев призвал местных жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями региональных властей. Ставропольский край В Ставропольском крае действует режим повышенной опасности из-за угрозы атак БПЛА. Губернатор региона Владимир Владимиров порекомендовал жителям следить за сообщениями экстренных служб и обращаться за помощью по номеру 112. Курская область В Курской области в результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево загорелись три хозяйственные постройки. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ограничения в работе аэропортов  В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все ограничения уже сняты.
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