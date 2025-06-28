Bloomberg: Германия не может распорядиться захваченными активами «Роснефти»

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Несостоявшаяся сделка с Катаром усилила давление на правительство Германии
Несостоявшаяся сделка с Катаром усилила давление на правительство Германии Фото:

Катар принял решение не участвовать в управлении активами российской государственной нефтяной компании «Роснефть», находящимися под временным контролем Германии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Катар отказался от участия в арестованных немецких предприятиях российской компании ПАО „Роснефть“», — написало агентство. Там уточнили, что последним претендентом на нефтеперерабатывающие активы выступил Катарский инвестиционный фонд, после чего их будущее оказалось неопределенным. Это усиливает давление на новое правительство Германии.

В сентябре 2022 года ФРГ установило временное управление над компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Действующий период опеки завершается 10 сентября. В связи с введенными против России санкциями интерес со стороны западных инвесторов отсутствует. Германия рассчитывала завершить сделку с Катаром до конца прошлого года, однако не удалось получить одобрения со стороны США.

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Катар принял решение не участвовать в управлении активами российской государственной нефтяной компании «Роснефть», находящимися под временным контролем Германии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Катар отказался от участия в арестованных немецких предприятиях российской компании ПАО „Роснефть“», — написало агентство. Там уточнили, что последним претендентом на нефтеперерабатывающие активы выступил Катарский инвестиционный фонд, после чего их будущее оказалось неопределенным. Это усиливает давление на новое правительство Германии. В сентябре 2022 года ФРГ установило временное управление над компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Действующий период опеки завершается 10 сентября. В связи с введенными против России санкциями интерес со стороны западных инвесторов отсутствует. Германия рассчитывала завершить сделку с Катаром до конца прошлого года, однако не удалось получить одобрения со стороны США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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