Посол Корчунов: НАТО выводит Арктику к грани опасных инцидентов

Наращивание военного контингента НАТО и проведение более масштабных учений альянса на территории Норвегии может привести к увеличению риска эскалации ситуации в Арктическом регионе. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов.
"Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", — рассказал посол в интервью РИА Новости. Он отметил, что между Россией и НАТО отсутствуют эффективные механизмы доверия и военные каналы связи, что увеличивает риск недопонимания и опасных инцидентов.
По словам Корчунова, норвежские власти открыто выступают за усиление военного присутствия и активности НАТО, а также за проведение совместных учений с союзниками, в том числе на востоке Финнмарка, граничащего с Россией. Посол добавил, что увеличение присутствия вооруженных сил НАТО, включая страны, не входящие в арктический регион, сопровождается декларациями Осло о стремлении поддерживать «низкий уровень напряженности», которые расходятся с реальными действиями.
Ранее Корчунов сообщил, что в российское посольство в Норвегии поступают обращения от иностранных граждан, выражающих желание переехать в Россию. Кроме того, дипломатическое представительство принимает визовые заявления от тех, кто уже определился с датой въезда в Россию и завершил подготовку к поездке, передает "Национальная служба новостей".
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