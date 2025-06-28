Саммиты НАТО и Европейского союза обернулись для главы киевского режима Владимира Зеленского чередой унижений. Об этом сообщил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Будем прямо говорить, тот же самый Орбан (глава правительства Венгрии — прим. URA.RU) устроил пляски на гробу под названием Украина <…> В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что Зеленскому было отказано в участии в ключевом заседании саммита.
По словам Соскина, столь же значительная неудача постигла президента Украины и на заседании лидеров ЕС. Все ожидания Зеленского оказались напрасными, заключил политик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу приведет ЕС к открытому противостоянию с Россией. По мнению Орбана, ни одно государство, входящее в состав союза, не согласится принять на себя подобные риски, передает «Национальная служба новостей».
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