«Пляски на гробу под названием Украина»: в Киеве заговорили об унижении Зеленского на саммите НАТО

Соскин: саммиты НАТО и ЕС стали сплошным унижением для Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не участвовал в главном совещании саммита НАТО
Зеленский не участвовал в главном совещании саммита НАТО Фото:

Саммиты НАТО и Европейского союза обернулись для главы киевского режима Владимира Зеленского чередой унижений. Об этом сообщил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Будем прямо говорить, тот же самый Орбан (глава правительства Венгрии — прим. URA.RU) устроил пляски на гробу под названием Украина <…> В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что Зеленскому было отказано в участии в ключевом заседании саммита.

По словам Соскина, столь же значительная неудача постигла президента Украины и на заседании лидеров ЕС. Все ожидания Зеленского оказались напрасными, заключил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу приведет ЕС к открытому противостоянию с Россией. По мнению Орбана, ни одно государство, входящее в состав союза, не согласится принять на себя подобные риски, передает «Национальная служба новостей».

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Саммиты НАТО и Европейского союза обернулись для главы киевского режима Владимира Зеленского чередой унижений. Об этом сообщил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Будем прямо говорить, тот же самый Орбан (глава правительства Венгрии — прим. URA.RU) устроил пляски на гробу под названием Украина <…> В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что Зеленскому было отказано в участии в ключевом заседании саммита. По словам Соскина, столь же значительная неудача постигла президента Украины и на заседании лидеров ЕС. Все ожидания Зеленского оказались напрасными, заключил политик. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу приведет ЕС к открытому противостоянию с Россией. По мнению Орбана, ни одно государство, входящее в состав союза, не согласится принять на себя подобные риски, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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