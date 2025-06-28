Синоптики рассказали, когда в центр России вернется летнее тепло

Синоптик Вильфанд: температура в центре европейской РФ вернется к норме 3 июля
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Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля
Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля Фото:

В центральной части европейской России температурный режим нормализуется к 3-4 июля. Ожидается потепление до 25 градусов, однако продолжительного периода теплой погоды пока не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные — 10-15 градусов, а днём ещё прохладно», — сказал метеоролог. Его слова передает РИА Новости. 

Как отметил специалист, в Московском регионе в указанные даты дневные температуры будут находиться в диапазоне от 22 до 25 градусов, ночные — от 10 до 15 градусов. По его словам, в выходные дни из-за поступления воздушных масс с северо-западного направления температура воздуха понизится до 18-23 градусов.

Ранее «Известия» сообщали о том, что согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров.

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В центральной части европейской России температурный режим нормализуется к 3-4 июля. Ожидается потепление до 25 градусов, однако продолжительного периода теплой погоды пока не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные — 10-15 градусов, а днём ещё прохладно», — сказал метеоролог. Его слова передает РИА Новости.  Как отметил специалист, в Московском регионе в указанные даты дневные температуры будут находиться в диапазоне от 22 до 25 градусов, ночные — от 10 до 15 градусов. По его словам, в выходные дни из-за поступления воздушных масс с северо-западного направления температура воздуха понизится до 18-23 градусов. Ранее «Известия» сообщали о том, что согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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