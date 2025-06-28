Синоптики рассказали, когда в центр России вернется летнее тепло

В центральной части европейской России температурный режим нормализуется к 3-4 июля. Ожидается потепление до 25 градусов, однако продолжительного периода теплой погоды пока не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные — 10-15 градусов, а днём ещё прохладно», — сказал метеоролог. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил специалист, в Московском регионе в указанные даты дневные температуры будут находиться в диапазоне от 22 до 25 градусов, ночные — от 10 до 15 градусов. По его словам, в выходные дни из-за поступления воздушных масс с северо-западного направления температура воздуха понизится до 18-23 градусов.
Ранее «Известия» сообщали о том, что согласно последним метеорологическим прогнозам, жители Центральной России могут ожидать дождливую погоду в июле. В то время на юге страны установится засушливая жара с высокой вероятностью возникновения пожаров.
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