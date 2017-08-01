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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
00:40  01 августа 2017 0

Почти тысяча НКО получат гранты от президента

8 региональный форум-диалог Кириенко. Челябинск, кириенко сергей
Из 6,6 тысяч поданных заявок гранты получат 970 НКОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам первого состоявшегося в 2017 году конкурса, президентские гранты получат 970 некоммерческих организаций из 79 регионов России. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента, председатель координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Сергей Кириенко.

«Прошли 970 организаций со всей страны — из 79 субъектов Российской Федерации, — подвел Сергей Кириенко итоги заседания координационного комитета в понедельник, 31 июля. — То есть в 79 субъектах есть как минимум один проект-победитель; есть регионы, в которых таких победителей значительно больше».

По словам председателя комитета, в нынешнем году для проведения конкурса был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. Электронные заявки на второй конкурс можно будет подавать в период с 16 августа по 29 сентября.

Отметим, поданные на первый конкурс 5,8 тыс. заявок из 84 регионов оценивали 460 независимых экспертов. В целом на первый конкурс поступило свыше 6,6 тыс. заявок, однако часть из них не были допущены из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки были отозваны самими авторами.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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