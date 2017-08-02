Басманный суд Москвы принял решение о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, более известного под псевдонимом Али Феруз. Ему также назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.
Нурматов, будучи гражданином Узбекаистана, нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации. В марте этого года Нурматова уже привлекали к ответственности за нарушение порядка въезда и пребывания в России, однако на суд он не явился. Во вторник, 1 августа, его задержали неподалеку от редакции, передает «Национальная служба новостей».
До того, как решение суда вступит в законную силу, Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.