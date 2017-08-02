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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
02:59  02 августа 2017 0

Журналиста «Новой газеты» выдворят в Узбекистан

Гражданин Узбексистана Худоберди Нурматов нарушил режим пребывания в РоссииФото: Википедия

Басманный суд Москвы принял решение о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, более известного под псевдонимом Али Феруз. Ему также назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Нурматов, будучи гражданином Узбекаистана, нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации. В марте этого года Нурматова уже привлекали к ответственности за нарушение порядка въезда и пребывания в России, однако на суд он не явился. Во вторник, 1 августа, его задержали неподалеку от редакции, передает «Национальная служба новостей».

До того, как решение суда вступит в законную силу, Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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