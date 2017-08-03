Сургутских чиновников обвинили в подделке документов

Сотрудники управления по опеке и попечительству администрации Сургута пользуются поддельными документами. Об этом «URA.RU» заявила бывший работник этой структуры Елена Постникова.
По ее словам, начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями Наталья Моминова при поступлении на муниципальную службу подала поддельный диплом о высшем образовании. Более того, спустя некоторое время об этом стало известно, но в нарушение федерального закона Моминова продолжает работать в мэрии.
«Дружественные коллеги-чиновники из управления кадров и муниципальной службы, что называется „закрыли глаза“ на нарушения закона о муниципальной службе. Моминова продолжает свою деятельность, получает награды от муниципалитета и даже продвигается по службе — включена в кадровый резерв», — комментирует Елена Постникова. По словам экс-чиновницы, ей также стало известно о подделке документов сотрудницей мэрии более высокого ранга — заместителем начальника управления по опеке и попечительству Светланой Трошковой.
«Она имеет права на вождение автомобиля, полученные незаконно — небезызвестный определенному кругу людей факт. Светлана Васильевна никогда не обучалась вождению, никогда не имела свидетельства об окончании автошколы, подтверждающего факт прохождения обучения. Обращаю ваше внимание, что этой чиновнице доверено решать судьбы детей в нашем городе», — рассказала Елена Постникова.
В адрес администрации Сургута направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Как ранее сообщало «URA.RU», специалист управления опеки и попечительства Елена Постникова была уволена, поскольку не прошла аттестацию. Женщина уверена, что ее специально «завалили», а сам квалификационный экзамен прошел с большим количеством нарушений. Постникова обратилась в суд, но проиграла в первой инстанции. С администрацией судится еще один специалист того же ведомства — Галина Коваленко. Она пытается опротестовать дисциплинарное взыскание.
Это не первый случай, когда с мэрией судятся собственные сотрудники. Бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко уже выиграл дело в первой инстанции, и его должны теперь восстановить на работе.