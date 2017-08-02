Челябинские силовики готовятся возбудить новое уголовное дело в рамках расследования мошенничества, допущенного при заключении контракта ООО «Грин парк» с Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Речь идет о подделке документов Росимущества, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении ООО «Грин парк» было возбуждено в УФСБ по Челябинской области 12 июля 2017 года. Поводом стала сделка 2013 года. «Грин парк» передал в аренду ЮУ КЖСИ участок площадью свыше 1,5 млн кв. метров под Челябинском, полученный от фонда РЖС по программе «Жилье молодых семей». Фирма заплатила РЖС четыре миллиона рублей, а ЮУ КЖСИ, учредителем которой является областное правительство, «уступила» его за 675 млн рублей. Удорожание участка объяснили тем, что территория готова под строительство, к сделке была приложена проектная документация на прокладку инфраструктуры. Уже после смены власти в области и в самой корпорации выяснилось, что участок для строительства непригоден, так как расположен в болотистой местности, а проектные документы поддельные.
Ожидается, что расследование по факту нанесения ущерба ЮУ КЖСИ, должно выйти на новое уголовное дело, связанное с хищением одного миллиарда рублей, выделенных под прокладку инфраструктуры для строительства очистных сооружений в Кременкуле для микрорайона Западный. Силовики уже выявили очередной факт подделки документов. Официально очистные построены, но существуют только на бумаге. В эксплуатацию не введены, так как нескольких объектов просто нет. Акты ввода в эксплуатацию были подписаны и с учетом документов из Росимущества, по которым региональным управлением согласована прокладка инфраструктуры по федеральным землям вдоль Шершневского водохранилища. На актах стоит подпись руководителя территориального управления Росимущества, в прошлом сотрудника УФСБ по региону Бориса Каягина.
«Подпись руководителя терруправления была подделана, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — На самом деле Каягин акты не подписывал. В УФСБ проверяют документы по согласованию и с частными владельцами участков». Новое уголовное дело будет возбуждено до конца августа, оно ляжет в основу расследования по истории с непостроенными очистными сооружениями в Кременкуле.
«Грин парк» находится в стадии ликвидации. Его бывшие учредители, супруги Алексей и Елена Крикуны, находятся за границей. Остальные участники сделок дают показания в статусе свидетелей. Еще одним фигурантом может стать экс-губернатор Михаил Юревич.