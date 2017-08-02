{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Челябинской области
14:44  02 августа 2017 0

В Челябинске бизнесмены подделали подпись главы федеральной структуры. ФСБ ищет тех, кто подставил бывшего коллегу

Совещание по Томинскому ГОКу с РМК. Челябинск., каягин борис
Подпись руководителя терруправления Росимущества Бориса Каягина оказалась поддельнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские силовики готовятся возбудить новое уголовное дело в рамках расследования мошенничества, допущенного при заключении контракта ООО «Грин парк» с Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Речь идет о подделке документов Росимущества, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении ООО «Грин парк» было возбуждено в УФСБ по Челябинской области 12 июля 2017 года. Поводом стала сделка 2013 года. «Грин парк» передал в аренду ЮУ КЖСИ участок площадью свыше 1,5 млн кв. метров под Челябинском, полученный от фонда РЖС по программе «Жилье молодых семей». Фирма заплатила РЖС четыре миллиона рублей, а ЮУ КЖСИ, учредителем которой является областное правительство, «уступила» его за 675 млн рублей. Удорожание участка объяснили тем, что территория готова под строительство, к сделке была приложена проектная документация на прокладку инфраструктуры. Уже после смены власти в области и в самой корпорации выяснилось, что участок для строительства непригоден, так как расположен в болотистой местности, а проектные документы поддельные.

Ожидается, что расследование по факту нанесения ущерба ЮУ КЖСИ, должно выйти на новое уголовное дело, связанное с хищением одного миллиарда рублей, выделенных под прокладку инфраструктуры для строительства очистных сооружений в Кременкуле для микрорайона Западный. Силовики уже выявили очередной факт подделки документов. Официально очистные построены, но существуют только на бумаге. В эксплуатацию не введены, так как нескольких объектов просто нет. Акты ввода в эксплуатацию были подписаны и с учетом документов из Росимущества, по которым региональным управлением согласована прокладка инфраструктуры по федеральным землям вдоль Шершневского водохранилища. На актах стоит подпись руководителя территориального управления Росимущества, в прошлом сотрудника УФСБ по региону Бориса Каягина.

«Подпись руководителя терруправления была подделана, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — На самом деле Каягин акты не подписывал. В УФСБ проверяют документы по согласованию и с частными владельцами участков». Новое уголовное дело будет возбуждено до конца августа, оно ляжет в основу расследования по истории с непостроенными очистными сооружениями в Кременкуле.

«Грин парк» находится в стадии ликвидации. Его бывшие учредители, супруги Алексей и Елена Крикуны, находятся за границей. Остальные участники сделок дают показания в статусе свидетелей. Еще одним фигурантом может стать экс-губернатор Михаил Юревич.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров