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17:35  31 июля 2017 0

Чиновник через суд вернул себе место в мэрии Сургута. Администрации не помогла даже прокуратура

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
В мэрии Сургута должны пройти новые кадровые перестановки - теперь по решению судаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-начальник контрольного управления администрации Сургута Владимир Яремаченко через суд вернул себе рабочее место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации заявляют, что Яремаченко был отправлен в отставку из-за неоднократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Увольнению поспособствовали дисциплинарные взыскания чиновника в виде замечания и выговора.

Яремаченко через суд обжаловал дисциплинарное взыскание и увольнение. Позиция мэрии была поддержана прокуратурой, однако суд встал на сторону бывшего начальника контрольного управления администрации. Как ранее сообщало «URA.RU», место Яремаченко в мэрии после его отставки занял экс-сотрудник УФМС Владимир Токмянин. Судя по заявлению администрации, Токмянин пока не оставит свое рабочее место, поскольку мэрия намерена подать апелляционную жалобу.

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«Меня уволили, даже не указав причину. Уже потом начали ссылаться на какие-то нелепые служебные записки, какие-то взыскания, которые я также оспариваю в суде. Не скажу, останусь ли я в администрации после восстановления, но хочу добиться справедливости», — ранее рассказывал «URA.RU» Владимир Яремаченко. На момент публикации получить его комментарий о победе в суде не удалось — экс-чиновник во время телефонного звонка сообщил, что пока занят.

Как ранее сообщало «URA.RU», в судах рассматривается несколько исков от бывших и действующих сотрудников администрации Сургута. Чиновники уверяют, что в мэрии грубо нарушается трудовое законодательство.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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