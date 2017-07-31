Экс-начальник контрольного управления администрации Сургута Владимир Яремаченко через суд вернул себе рабочее место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации заявляют, что Яремаченко был отправлен в отставку из-за неоднократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Увольнению поспособствовали дисциплинарные взыскания чиновника в виде замечания и выговора.
Яремаченко через суд обжаловал дисциплинарное взыскание и увольнение. Позиция мэрии была поддержана прокуратурой, однако суд встал на сторону бывшего начальника контрольного управления администрации. Как ранее сообщало «URA.RU», место Яремаченко в мэрии после его отставки занял экс-сотрудник УФМС Владимир Токмянин. Судя по заявлению администрации, Токмянин пока не оставит свое рабочее место, поскольку мэрия намерена подать апелляционную жалобу.
«Меня уволили, даже не указав причину. Уже потом начали ссылаться на какие-то нелепые служебные записки, какие-то взыскания, которые я также оспариваю в суде. Не скажу, останусь ли я в администрации после восстановления, но хочу добиться справедливости», — ранее рассказывал «URA.RU» Владимир Яремаченко. На момент публикации получить его комментарий о победе в суде не удалось — экс-чиновник во время телефонного звонка сообщил, что пока занят.
Как ранее сообщало «URA.RU», в судах рассматривается несколько исков от бывших и действующих сотрудников администрации Сургута. Чиновники уверяют, что в мэрии грубо нарушается трудовое законодательство.