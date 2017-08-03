«Дочка» авиакомпании «Аэрофлот» лоукостер «Победа» может снизить цены на билеты, а также разрешит пассажирам бесплатно брать в салон рюкзаки. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
По словам Калмыкова, нововведения связаны с тем, что вступает в силу новый закон об отмене бесплатного провоза багажа. Он подчеркнул, что отмена бесплатной ручной клади весом в десять килограммов позволит существенно снизить базовые тарифы на билеты до 20%, пишет портал «Дни.ру». По подсчетам представителя «Победы», минимальная стоимость полета на лоукостере может упасть с 999 рублей до 777 рублей.
Кроме того, Калмыков сообщил, что максимальный размер ручной клади планируется установить в зависимости не от веса, а от габаритов багажа. «Мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189 [количество мест в самолете], и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков», — заявил гендиректор лоукостера. Калмыков обратил внимание на то, что ручная кладь может даже превышать установленную Минтрансом РФ норму в пять килограмм, передает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон, разрешаюший авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа. Норма сделает полет дешевле для пассажиров, предпочитающих путешествовать налегке. Ручную кладь можно будет перевозить бесплатно даже при невозвратных билетах, напоминает «Национальная служба новостей». Владельцы возвратных талонов смогут провозить багаж бесплатно — если его вес не превысит установленные нормы.