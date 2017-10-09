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18:22  09 октября 2017 1

В скандальном тюменском районе сменился глава

Вотяков, Якушев, мясо. Тюмень, Вотяков Сергей
Сергей Вотяков ушел после 10-летнего руководства райономФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ишимском районе Тюменской области сменился глава. Новым руководителем района на заседании местной думы в понедельник, 9 октября, избран Сергей Ломовцев.

Всего на место главы района претендовали три человека, в том числе общественник, председатель «Тюменского жилищного комитета» Юрий Рябцев. Депутаты Ишимской районной думы остановили свой выбор на кандидатуре заместителя главы района Сергея Ломовцева. В администрации предыдущего главы Сергея Вотякова он отвечал за вопросы строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, дорожного строительства, реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.

Сергей Ломовцев родился в Ишиме, он выпускник местного педагогического института имени Ершова. Второе высшее образование Ломовцев получил в ТюмГУ. Работал учителем, директором в школах Ишимского района. С 2012 года — заместитель главы администрации района. К исполнению полномочий Сергей Ломовцев приступит с 10 октября. Предыдущий глава района Сергей Вотяков находился в должности руководителя с 2006 года.

Ишимский район не раз оказывался в центре скандалов. Так, в декабре 2016 года в Ишимском районе фигурантом уголовного дела стал известный местный бизнесмен Мехак Дегоян, который якобы вручил главе другой компании деньги за отказ участвовать в открытом конкурсе. Ранее местный блогер Владимир Воронин обвинял Дегояна и бывшего спикера местной думы Александра Кнота в организации браконьерской охоты.

Николай Бастриков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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