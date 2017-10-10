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10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
17:10  10 октября 2017 0

Тюменским чиновникам придется привести в порядок подземные переходы

Прокуратура приказала чиновникам устранить нарушения в подземных переходахФото: сайт тюменского отделения ОНФ

Тюменские «фронтовики» решили устроить проверочный рейд по подземным переходам на улицах Пермякова и Мельникайте — сооружения, как отмечают в местном ОНФ, не отвечают требованиям безопасности. Прокуратура региона направила в адрес главы администрации города Александра Моора требование об устранении нарушений.

Как уже писало «URA.RU», тюменец Андрей Романов, который перенес инсульт, в сентябре был вынужден вызывать спасателей в подземный переход на улице Пермякова. Он спустился сам вниз по лестнице, а подняться хотел на автоматическом подъемнике — но оказалось, что им может воспользоваться только человек на инвалидной коляске. Ранее «фронтовики» сами устроили проверку подземных переходов после того, как в местный ОНФ пожаловались недовольные горожане.

Люди рассказали, что специализированные подъемники и лифты в переходах не работают.

«Обозначенные горожанами проблемы подтвердились в ходе рейда», — сообщили в ОНФ, отметив, что информацию обо всех недочетах отправили в надзорное ведомство, а прокуратура города 6 октября направила представление об устранении нарушений закона в адрес главы администрации города Александра Моора. Теперь, по закону, городские власти в течение месяца должны принять меры по устранению нарушений закона и сообщить об этом прокурорским работникам.

«Фронтовики», в свою очередь, намерены проверить, как чиновники выполнили предписание надзорного ведомства. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ОНФ, очередной рейд проверяющие намерены провести примерно через месяц.

Валерий Дорофеев
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