Глава Бурятии Алексей Цыденов оказал помощь случайному прохожему, у которого начался эпилептический припадок. Молодой человек упал прямо на автобусной остановке и сильно ударился затылком, разбив себе голову.
Рядом оказался оказался политик и его охрана. Они оказали пострадавшему помощь и вызвали медиков, сообщает «Ридус».
О своем поступке сам Алексей Цыденов позже написал в сети Facebook. По его словам, оператор службы 03, принимавшая вызов, впала в легкий ступок, когда узнала, кто звонит.
«Вызвал скорую. Ввёл оператора 03 в легкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться — представился. По-моему не поверила. Но скорая приехала быстро», — написал глава Бурятии.
Запись политика вызвала разную реакцию у его читателей. Некоторые из них восхитились поступком Цыденова и выразили свою признательность, но часть подписчиков обвинила его в самолюбовании.