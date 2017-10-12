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12 октября 2017
23:47  12 октября 2017 0

Спасший эпилептика глава Бурятии поверг в ступор оператора «скорой»

Очевидцам представилась двусмысленная картина: лежащий рядом с главой республики человек с разбитой головойФото: Facebook / личная страница Алексея Цыденова

Глава Бурятии Алексей Цыденов оказал помощь случайному прохожему, у которого начался эпилептический припадок. Молодой человек упал прямо на автобусной остановке и сильно ударился затылком, разбив себе голову.

Рядом оказался оказался политик и его охрана. Они оказали пострадавшему помощь и вызвали медиков, сообщает «Ридус».

О своем поступке сам Алексей Цыденов позже написал в сети Facebook. По его словам, оператор службы 03, принимавшая вызов, впала в легкий ступок, когда узнала, кто звонит.

«Вызвал скорую. Ввёл оператора 03 в легкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться — представился. По-моему не поверила. Но скорая приехала быстро», — написал глава Бурятии.

Запись политика вызвала разную реакцию у его читателей. Некоторые из них восхитились поступком Цыденова и выразили свою признательность, но часть подписчиков обвинила его в самолюбовании.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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