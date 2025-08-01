В России резко подешевел новейший айфон

Hi-Tech Mail: iPhone 16e стал продаваться в России дешевле 45 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний айфон рекордно подешевел в России
Последний айфон рекордно подешевел в России Фото:

В России зафиксировано рекордное снижение цены на компактный смартфон iPhone 16e — теперь его можно приобрести дешевле 45 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail. Стоимость устройства упала почти на 40% за полгода со старта продаж.

«Если изначально в феврале за iPhone 16e просили от 77 тысяч рублей, а в начале лета — от 45 тысяч рублей, то сейчас смартфон предлагается уже за 40 тысяч рублей и выше», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Аналитики подчеркивают, что даже на американском рынке цена устройства выше: там он стоит от 599 долларов (около 49 тысяч рублей по актуальному курсу) без учета налогов.

iPhone 16e был представлен на российском рынке в феврале 2025 года. Модель сохранила дизайн предыдущего поколения iPhone 14, но получила обновленное техническое оснащение.

Ранее в российских магазинах уже отмечалось значительное снижение цен на iPhone 16e: в рамках акций устройство предлагали менее чем за 22 тысячи рублей, а базовая стоимость без скидок составляла около 47–49 тысяч рублей. При запуске продаж в 2024 году цена на эту модель превышала 100 тысяч рублей, однако iPhone 16e изначально позиционировался как более доступная версия линейки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксировано рекордное снижение цены на компактный смартфон iPhone 16e — теперь его можно приобрести дешевле 45 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail. Стоимость устройства упала почти на 40% за полгода со старта продаж. «Если изначально в феврале за iPhone 16e просили от 77 тысяч рублей, а в начале лета — от 45 тысяч рублей, то сейчас смартфон предлагается уже за 40 тысяч рублей и выше», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Аналитики подчеркивают, что даже на американском рынке цена устройства выше: там он стоит от 599 долларов (около 49 тысяч рублей по актуальному курсу) без учета налогов. iPhone 16e был представлен на российском рынке в феврале 2025 года. Модель сохранила дизайн предыдущего поколения iPhone 14, но получила обновленное техническое оснащение. Ранее в российских магазинах уже отмечалось значительное снижение цен на iPhone 16e: в рамках акций устройство предлагали менее чем за 22 тысячи рублей, а базовая стоимость без скидок составляла около 47–49 тысяч рублей. При запуске продаж в 2024 году цена на эту модель превышала 100 тысяч рублей, однако iPhone 16e изначально позиционировался как более доступная версия линейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...