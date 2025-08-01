Месси определился со своим будущим

Месси продлит контракт с Интер Майами
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Аргентинец планирует продолжать играть в футбол еще несколько лет
Аргентинец планирует продолжать играть в футбол еще несколько лет Фото:

Аргентинец Лионель Месси продолжит играть в футбол в течение следующих трех лет. Футболист собирается продлить контракт со своим нынешним клубом «Интер Майами» до 2028 года. 

«Капитан „Интер Майами“ аргентинец Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) до 2028 года», — сообщает спортивный сайт 3cat.cat. 

Отмечается, что контракт Месси с «Интер Майами» заканчивается осенью. И в ближайшие дни стороны планируют объявить о его продлении.

Ранее Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, должен был стать последним в его футбольной карьере.

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Аргентинец Лионель Месси продолжит играть в футбол в течение следующих трех лет. Футболист собирается продлить контракт со своим нынешним клубом «Интер Майами» до 2028 года.  «Капитан „Интер Майами“ аргентинец Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) до 2028 года», — сообщает спортивный сайт 3cat.cat.  Отмечается, что контракт Месси с «Интер Майами» заканчивается осенью. И в ближайшие дни стороны планируют объявить о его продлении. Ранее Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, должен был стать последним в его футбольной карьере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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