Стало известно, кто напишет сценарий для нового «Джеймса Бонда»

Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт назначен сценаристом нового фильма о Джеймсе Бонде. Как сообщил источник, близкий к проекту, решение принято после встречи Найта с режиссером будущей картины Дени Вильневом. По данным Deadline, кандидатура Найта рассматривалась студией Amazon MGM Studios в течение последних недель. Однако окончательное решение о его назначении зависело от согласования с режиссером картины. «Встреча наконец состоялась на прошлой неделе, и Вильнев полностью поддержал идею того, что Найт получит эту работу», — рассказал источник издания Deadline. Режиссер Дени Вильнев известен по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и другим. Стивен Найт писал сценаррии для таких кинокартин, как «Острые козырьки», «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь» и других. Также участвовал в разработке популярной телеигры Who Wants to Be a Millionaire? и писал сценарии для ряда телепроектов «Би-би-си».

