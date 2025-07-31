31 июля 2025

Трамп выразил сожаление в связи с авиаударами России по Украине

Трамп: я очень опечален авиаударами РФ по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп расстроился из-за ударов России по Украине
Трамп расстроился из-за ударов России по Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп глубоко опечален авиаударами России по территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом Доме.

«Я считаю, что действия России очень печалят... Это война [бывшего президента США Джо] Байдена, а не моя», — заявил Трамп. Трансляция велась на youtube-аккаунте Белого дома. 

В Кремле напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Атаки по гражданским целям не проводятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Президент США Дональд Трамп глубоко опечален авиаударами России по территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом Доме. «Я считаю, что действия России очень печалят... Это война [бывшего президента США Джо] Байдена, а не моя», — заявил Трамп. Трансляция велась на youtube-аккаунте Белого дома.  В Кремле напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Атаки по гражданским целям не проводятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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