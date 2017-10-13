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13 октября 2017
12 октября 2017
16:19  13 октября 2017 0

Сотрудница полиции Екатеринбурга выложила в Сеть провокационные снимки с тату и оружием. ФОТО

Татуировки не приветствуются у сотрудников полицииФото: страница "Инстаграм" Марины Гогоновой

Скандал разразился в полиции Екатеринбурга после того как стало известно, что одна из сотрудниц является активной пользовательницей соцсетей. Речь идет о заместителе руководителя следственного отдела № 7 СУ УМВД России по Екатеринбургу Марине Гогоновой, которая ведет свою страницу в сети «Instagram».

На снимках девушка не стесняется показывать тату на ключице, фотографируется, предположительно, с табельным оружием, курит кальян, сидя в обнимку в обнимку с ребенком, лежит связанной в багажнике автомобиля. Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области.

«Информация, о которой идет речь, равно как и сами фотоснимки, будут доведены до руководства главного управления для принятия решения о мерах реагирования. По данному факту будет проведена проверка, об итогах которой я дополнительно проинформирую общественность», — ответил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

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Девушка фотографируется с пистолетом, похожим на табельное оружие Фото: страница «Инстаграм» Марины Гогоновой

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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