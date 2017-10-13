Скандал разразился в полиции Екатеринбурга после того как стало известно, что одна из сотрудниц является активной пользовательницей соцсетей. Речь идет о заместителе руководителя следственного отдела № 7 СУ УМВД России по Екатеринбургу Марине Гогоновой, которая ведет свою страницу в сети «Instagram».
На снимках девушка не стесняется показывать тату на ключице, фотографируется, предположительно, с табельным оружием, курит кальян, сидя в обнимку в обнимку с ребенком, лежит связанной в багажнике автомобиля. Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области.
«Информация, о которой идет речь, равно как и сами фотоснимки, будут доведены до руководства главного управления для принятия решения о мерах реагирования. По данному факту будет проведена проверка, об итогах которой я дополнительно проинформирую общественность», — ответил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.