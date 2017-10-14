Жительница Тюмени начала рожать на трассе. ВИДЕО

Сотрудники ГИБДД оперативно доставили в больницу молодую женщину, у которой начались роды на трассе.
Как сообщает портал «Мегатюмень», инцидент произошел на 608-м километре автодороги Тюмень—Омск. Жительница поселка Красный Яр вместе со своей беременной дочерью ехала в Омск. В пути у молодой женщины начались схватки, и ее мать обратилась за помощью к инспекторам ГИБДД.
Испекторы включили проблесковые маячки с сиреной и сопроводили машину с роженицей до больницы. Спустя час после того, как женщину доставили в больницу, у нее родилась девочка.