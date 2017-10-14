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14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
08:26  14 октября 2017 0

Жительница Тюмени начала рожать на трассе. ВИДЕО

Перинатальный центр. Акушерский стационар. Тюмень, акушерский стационар, роддом, перинатальный центр
Инспекторы ГИБДД помогли оперативно доставить роженицу в больницуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники ГИБДД оперативно доставили в больницу молодую женщину, у которой начались роды на трассе.

Как сообщает портал «Мегатюмень», инцидент произошел на 608-м километре автодороги Тюмень—Омск. Жительница поселка Красный Яр вместе со своей беременной дочерью ехала в Омск. В пути у молодой женщины начались схватки, и ее мать обратилась за помощью к инспекторам ГИБДД.

Испекторы включили проблесковые маячки с сиреной и сопроводили машину с роженицей до больницы. Спустя час после того, как женщину доставили в больницу, у нее родилась девочка.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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