{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:26  17 октября 2017 0

Уральцы рассорились с Деминым из-за угнанных машин

Пресс-конференция начальника ГИБДД Юрия Демина. Екатеринбург
Пострадавшие не нашли общего языка с ДеминымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбуржцы, пострадавшие от угонщиков, стали объединяться в сообщества, чтобы помогать друг другу. В частности, сформировалась группа людей из пятидесяти человек, у которых украли машины в последние три-четыре месяца. У них угнали иномарки Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry. Почти все машины новые, купленные в кредит. Таким образом, людям предстоит еще несколько лет выплачивать банкам деньги за несуществующие автомобили.

«После угона все, конечно, обращались в полицию, и для всех это стало не меньшим шоком, чем сама кража машины. Часами приходилось ждать, когда приедут полицейские. А они появятся — даже не осмотрят территорию и до свидания! У нас есть женщина, у которой угнали машину месяц назад, но ее даже так и не опросили до сих пор. Потом, сказали, — рассказала „URA.RU“ Юлия Колмыкова, активистка движения пострадавших от угонщиков. — Два человека нашли угнанные машины сами. А одна женщина сама отсмотрела все камеры наблюдения на улице на месте преступления, обнаружила там угонщика, разместила его фото в Сети, и люди его опознали. Назвали его ФИО и адрес, он, оказывается, известная фигура в криминальном мире. Пострадавшая понесла его фото и данные в полицию. И что, думаете, они его задержали, а машину нашли? Нет, ничего не произошло!»

Поиском угнанных машин занимаются в уголовном розыске. Но жертвы угонщиков пошли к главе ГИБДД по Свердловской области из-за того, что новые иномарки, как правило, быстро угоняют из города — как правило, для переправки в Казахстан.

«Ведь у ГИБДД всюду камеры наблюдения, они останавливают машины на дороге для проверки документов и могли бы хотя бы сверять номера под капотом, если есть информация по горячим следам о конкретной модели. Нас всех не пустили, удалось пройти лишь мне одной. Ничего, кроме хамства, от Юрия Демина я не услышала. Он мне грубо сказал, что ловит пьяных для безопасности на дорогах, а больше его ничего не касается. Сказал, что у них всех сократили и некому работать. Поругались — и разговора не получилось», — подытожила Ольга Колмыкова.

В пресс-службе ведомства, куда обратилось «URA.RU» за комментарием, попросили направить соответствующий запрос.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров