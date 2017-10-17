Уральцы рассорились с Деминым из-за угнанных машин

14:26 17 октября 2017 0

Пострадавшие не нашли общего языка с Деминым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбуржцы, пострадавшие от угонщиков, стали объединяться в сообщества, чтобы помогать друг другу. В частности, сформировалась группа людей из пятидесяти человек, у которых украли машины в последние три-четыре месяца. У них угнали иномарки Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry. Почти все машины новые, купленные в кредит. Таким образом, людям предстоит еще несколько лет выплачивать банкам деньги за несуществующие автомобили.

«После угона все, конечно, обращались в полицию, и для всех это стало не меньшим шоком, чем сама кража машины. Часами приходилось ждать, когда приедут полицейские. А они появятся — даже не осмотрят территорию и до свидания! У нас есть женщина, у которой угнали машину месяц назад, но ее даже так и не опросили до сих пор. Потом, сказали, — рассказала „URA.RU“ Юлия Колмыкова, активистка движения пострадавших от угонщиков. — Два человека нашли угнанные машины сами. А одна женщина сама отсмотрела все камеры наблюдения на улице на месте преступления, обнаружила там угонщика, разместила его фото в Сети, и люди его опознали. Назвали его ФИО и адрес, он, оказывается, известная фигура в криминальном мире. Пострадавшая понесла его фото и данные в полицию. И что, думаете, они его задержали, а машину нашли? Нет, ничего не произошло!»

Поиском угнанных машин занимаются в уголовном розыске. Но жертвы угонщиков пошли к главе ГИБДД по Свердловской области из-за того, что новые иномарки, как правило, быстро угоняют из города — как правило, для переправки в Казахстан.

«Ведь у ГИБДД всюду камеры наблюдения, они останавливают машины на дороге для проверки документов и могли бы хотя бы сверять номера под капотом, если есть информация по горячим следам о конкретной модели. Нас всех не пустили, удалось пройти лишь мне одной. Ничего, кроме хамства, от Юрия Демина я не услышала. Он мне грубо сказал, что ловит пьяных для безопасности на дорогах, а больше его ничего не касается. Сказал, что у них всех сократили и некому работать. Поругались — и разговора не получилось», — подытожила Ольга Колмыкова.

В пресс-службе ведомства, куда обратилось «URA.RU» за комментарием, попросили направить соответствующий запрос.