15:12 18 октября 2017 0

Заключенный не дожил до своего освобождения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одной из колоний Мордовии скончался армянский бизнесмен Левон Айрапетян, приговоренный к четырем годам колонии за хищение 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, в свою очередь, осужденного пожизненно.

«Утром скончался величайший сын армянского народа, образцовый патриот и меценат Левон Айрапетян. Пусть земля ему будет пухом», — написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Белаян.

Последние несколько месяцев осужденный бизнесмен провел в больнице из-за наличия сразу нескольких заболеваний. Айрапетян был фигурантом дела «Башнефти». На 18 октября было назначено заседание суда, где собирались рассмотреть апелляцию защиты осужденного.