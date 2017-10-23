Жители Ханты-Мансийска пожаловались на условия проживания в одном из деревянных домов города. По словам горожан, они вынуждены жить в старом многоквартирном доме, где из-за неисправной канализации в подвале здания уже несколько лет прорывает трубы. Канализационные отходы остаются в подвале, что приводит к гниению дерева и характерному запаху. Об этом 23 октября «URA.RU» сообщили жильцы дома по адресу улица Красноармейская 41.
По словам горожан, едкий запах не только причиняет дискомфорт, но и приводит к болезням.
«Наш дом это общежитие, тут всего восемь собственников, остальные снимают жилье по найму. Вонь стоит страшная, канализация не работает. Все гниет, а мы тонем в фекалиях. Соседи болеют астмой. У некоторых начинаются болезни кожи. Куда только с этой проблемой не обращались, все бесполезно», — рассказывает жительница Наталья Чуркина. «Жить просто невозможно, запах едкий и вредный. В подъезде просто нечем дышать», — комментирует другая горожанка Рауфа Приходько.
По словам начальника пресс-службы городской администрации Натальи Корчагиной, в данный момент принято решение о дополнительной проверке здания, которая даст заключение о необходимости ремонта или сноса.
«Принято решение о проведении дополнительного обследования дома специализированной организацией. Она обследует состояние дома, несущие конструкции и затем выдаст заключение: нуждается ли строение в ремонте или подлежит сносу. Обследование дома по ул. Красноармейская, 41 планируется провести до конца 2017 года», — комментирует Наталья Корчагина.