Порошенко поздравил помилованных Путиным лидеров «Меджлиса»

08:35 26 октября 2017 0

Украинский лидер ждет опасных гостей в Киеве Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» с помилованием.

«Вы настоящие сыновья Украины и сыновья крымско-татарского народа. Вы продемонстрировали силу духа, и я это приветствую, потому что вы — настоящие герои», — подчеркнул Порошенко в разговоре, отметив, что будет рад, если освобожденные посетят Киев.

Лидеров «Меджлиса» Ахмета Чийгоза и Ильми Умерова 25 октября по просьбе муфтия мусульман Крыма помиловал российский президент Владимир Путин, пишет RT. В сентябре Верховный суд Крыма приговорил лидера экстремистской организации Чийгоза к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии. Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.