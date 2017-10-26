Серьезный пожар вспыхнул сегодня, 26 ноября, в пятиэтажном жилом доме на улице Парфенова в Тюмени. Огонь охватил 800 квадратных метров крыши, спасатели эвакуировали больше 60 человек. Пока пожар продолжается.
О ЧПв соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях, опубликованных в одном из популярных тюменских пабликов, видно зарево пожара над крышами домов. Пользователи уточнили, что горит жилой пятиэтажный дом на улице Парфенова, 26.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7:18 утра, в 7:24 сотрудники противопожарной службы были уже на месте. «Огнем охвачена кровля дома, на месте работает 12 единиц техники, две автолестницы и 37 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе. — Эвакуировано 66 человек, в том числе восемь детей и один лежачий больной».