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09:33  26 октября 2017 0

В Тюмени горит жилой дом, десятки человек эвакуированы. ФОТО

Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, пожар
Пожар удалось локализовать, однако полностью огонь еще не потушен (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Серьезный пожар вспыхнул сегодня, 26 ноября, в пятиэтажном жилом доме на улице Парфенова в Тюмени. Огонь охватил 800 квадратных метров крыши, спасатели эвакуировали больше 60 человек. Пока пожар продолжается.

О ЧПв соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях, опубликованных в одном из популярных тюменских пабликов, видно зарево пожара над крышами домов. Пользователи уточнили, что горит жилой пятиэтажный дом на улице Парфенова, 26.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7:18 утра, в 7:24 сотрудники противопожарной службы были уже на месте. «Огнем охвачена кровля дома, на месте работает 12 единиц техники, две автолестницы и 37 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе. — Эвакуировано 66 человек, в том числе восемь детей и один лежачий больной».

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Фото: ВКонтакте

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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