На Зауралье надвигается снегопад. Спасатели предупредили об опасности

В Курганской области 28—29 октября ожидается сильный снег. МЧС предупреждает зауральцев об опасных явлениях в виде гололеда и схода снега с крыш зданий.
В субботу ночью в большинстве районов Зауралья выпадет небольшой и умеренный снег, сообщили в Гидрометцентре России. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, при прояснении до -12 градусов. Днем она будет держаться на уровне от -3 до +2 градусов, возможно усиление ветра до 13 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС. В воскресенье днем также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.
Жителей области просят быть осторожными: при оттепели есть угроза падения с фасадов и крыш зданий фрагментов наледей и снежных масс. Курганцы получили смс-предупреждение от МЧС о возможном усилении ветра до 19-24 м/с.
Отметим, на этой неделе на Урал обрушились сильные снегопады. Из-за непогоды 24 октября на трассах Зауралья на сутки пришлось ввести ограничение для движения большегрузного и пассажирского транспорта. Несвоевременная уборка снега и наледи на дорогах Кургана вызвала нарекания городской прокуратуры.