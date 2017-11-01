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19:05  01 ноября 2017 0

В мэрии Нижневартовска новое кадровое решение: уже второе назначение в возрасте, «когда человек наиболее красив»

Нижневартовск, администрация нижневартовска
В мэрии Нижневартовска к работе приступили два новых руководителяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовска Василий Тихонов продолжил обновление управленческой команды. Сегодня руководителем управления инвестиций администрации города стала Наталья Попович. Ее назначение — демонстрация преемственности в кадровой политике: Попович выросла до руководителя управления с позиции заместителя, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Прежний руководитель Олег Тарасов перешел в муниципальное учреждение «Предприятие капитального строительства». «В его задачи входит модернизация структуры «Предприятия капстроительства» для более эффективной и стабильной работы как самого предприятия, так и всего строительного комплекса.

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Попович же продемонстрировала способности эффективного управленца», — прокомментировала нашему агентству кадровые перестановки начальник управления по связям со СМИ Светлана Селиванова. Перед Попович ставят те же задачи, что и перед ее предшественником — повышение инвестиционной привлекательности «столицы Самотлора».

Это не первое кадровое решение Василия Тихонова. Сегодня же была завершена рокировка в блоке образования — профильный департамент возглавил Эдмонд Игошин, работавший директором гимназии №1. Его прежнюю должность в результате рокировки заняла экс-директор департамента образования Ольга Козлова. Оба новых назначенца в команде мэрии — Игошин и Попович — относятся к категории молодых управленцев и пребывают в возрасте, который недавно ученые определили, как «время, когда человек наиболее красив». (Ранее ученые из медицинской школы Бостонского университета определили средний возраст, когда человек считается наиболее красивым. По их данным, сейчас он составляет 38,9 года. В 1990 году он составлял 33,2 года.- прим.ред.)

Антон Степыгин
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