14:46 01 ноября 2017 0

Анна Кузнецова пристально следит за расследованием гибели юной модели из Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после смерти молодой пермячки в Китае направила в российское консульство в Шанхае запрос о работающих там в качестве моделей детях из России. Омбудсмен отметил, что важно знать, сколько еще российских детей, возможно, находятся в сложной ситуации.

«Мы направили запрос в российское консульство в Шанхае, и, я думаю, в ближайшее время мы получим ответ», — цитирует Кузнецову «Интерфакс».

Она добавила, что пристально следит за ситуацией с гибелью девушки и что Следственный комитет выполняет все необходимые действия для установления причин смерти несовершеннолетней пермячки. «Когда будут изучены документы, станет понятно, на каком основании ребенок оказался за границей, кто и как заключал этот договор, какого характера, почему не оказалось тех документов, которые обеспечивают медицинскую помощь и иные формы помощи», — добавил омбудсмен.

Ранее власти Перми проверили школу, где училась молодая модель, в частности, законность оформления перехода школьницы на дистанционную форму обучения.