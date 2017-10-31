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31 октября 2017
30 октября 2017
19:38  31 октября 2017 0

Власти Перми проверят школу, где училась погибшая в Китае модель

Фестиваль красоты
Проверка должна выяснить, законным ли был перевод школьницы на дистанционное обучениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские власти проверят, не были ли нарушены права на образование несовершеннолетней девушки, работавшей моделью в Китае. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Юная пермячка, занимавшаяся модельным бизнесом, уехала на несколько месяцев в Китай в разгар учебного года. Сейчас департамент образования Перми проводит проверку оформления перехода школьницы на дистанционную форму обучения. «До 10 ноября будет подготовлен официальный акт с выводами об организации образовательного процесса, поэтому до этого времени выходить с любыми заявлениями преждевременно», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

Между тем в школе, где училась юная модель, проводилась также проверка по поручению уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Оказалось, девочка была переведена на дистанционное обучение с 1 сентября. Соответствующее заявление оформляла ее мама. В документе не была указана причина, по которой ребенок нуждается в дистанционном образовании, однако он был принят. Школьнице высылали задания по электронной почте. При этом нормами дистанционной формы обучения предусмотрен визуальный контакт учителя и ученика, а этого не было. «Фактически гимназия не работала с семьёй. Информация о нарушениях направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого омбудсмена.

Напомним, девочка, работавшая в Шанхае моделью, попала в больницу с температурой под 40 градусов. Спустя два дня она скончалась. Сначала причиной смерти называли менингит, потом — полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. По факту смерти пермячки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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