Пермяки, начавшие войну со свалкой, рискуют потерять жилье

17:36 02 ноября 2017 0

История борьбы пермяков с ненавистной свалкой обрастает интересными деталями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Кизела, выступившие против местного мусорного полигона, оказались правы: отходы находятся слишком близко к частному сектору. Однако, как стало известно «URA.RU», грядет разбирательство, законно ли были построены дома.

В прокуратуре Кизела агентству сообщили, что завершилась проверка по жалобам горожан, проживающих в частном секторе. Люди обратились в ведомство с требованием выяснить, законно ли размещен неподалеку полигон ТБО, на который привозит отходы в том числе крупное химическое предприятие «Метафракс» (ранее промышленники пояснили «URA.RU», что конкретно возят в Кизел). Жители жаловались на неприятные запахи, возможное загрязнение атмосферы и воды химикатами, ночные «рейды» мусоровозов.

В результате проверки выяснилось, что большинство нарушений, которые выявлялись ранее, устранены. Но в одном жители оказались правы: не соблюдена санитарная зона — расстояние от забора полигона до заборов жилых домов составляет менее 500 метров. Прокуратура оставила тему на контроле, а материалы проверки направила в Роспотребнадзор для привлечения оператора полигона к административной ответственности.

Владелец компании «ЭкоПлан» (она арендует полигон) Константин Наргович сообщил «URA.RU», что готовит ответную жалобу в прокуратуру и не исключает варианты судебных тяжб: «Хотелось бы выяснить, законно ли были построены дома. Если санитарная зона нарушена — то по какой причине? Почему администрация города тогда предоставила мне в аренду этот полигон?»

Собеседник, знакомый с ситуацией, полагает, что если дело дойдет до судебных разбирательств, то жителям может грозить даже снос домов. Впрочем, одна из обратившихся в прокуратуру Алла Эйрих (у нее недалеко от полигона дача) полностью опровергает версию о незаконности построек: «Эти дома существуют с 50-х годов, у всех же есть документы. А свалки тогда никакой не было — мусор весь сжигали. Это помойка пришла к людям, а не наоборот».