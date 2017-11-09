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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:28  09 ноября 2017 0

Сотрудники группы ЧТПЗ стали призерами чемпионата WorldSkills Hi-Tech

Представители компании показали себя в компетенциях «прототипирование» и «робототехника»Фото: пресс-службы ЧТПЗ

Сотрудники Первоуральска новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ) приняли участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech и заняли на нем призовые места. Слесарь-ремонтник металлургического оборудования Алексей Гилев и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Константин Комлев завоевали бронзовые медали в компетенциях «прототипирование» и «промышленная робототехника».

IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech прошел с 3 по 7 ноября в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО».

«Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech — это уникальная площадка, которая позволяет молодым рабочим развивать профессиональные навыки и лидерские качества. На чемпионате ребята используют и совершенствуют знания и навыки, без которых не обойтись в повседневной работе на современном производстве», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.

Помимо соревнований, на чемпионате представители ЧТПЗ приняли участие в деловой программе, поделились практикой применения стандартов WorldSkills в корпоративной образовательной среде, выступили на открытом пленарном заседании промышленного совета WorldSkills Eurasia.

Кроме того, в рамках деловой программы Группа ЧТПЗ также презентовала собственный стенд. Гостям предлагалось совершить виртуальную экскурсию в цехе Белой металлургии, проверить на скорость и высокотехнологичность роботов, сконструированных студентами корпоративной образовательной программы компании. За три дня работы чемпионата стенд Группы ЧТПЗ посетили более тысячи человек.

Виктор Жуков
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