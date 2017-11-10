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10 ноября 2017
15:43  10 ноября 2017 0

Apple официально признала, что iPhone X боится холода

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Сенсор экрана не реагирует на прикосновения в холодную погодуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном нового iPhone X. Пользователи данной марки жалуются, что гаджет не реагирует на прикосновения в холодную погоду.

На данную проблему пользователи iPhone X пожаловались в Сети. По словам одного из владельцев новейшего айфона, экран гаджета потерял чувствительность «буквально через две секунды» после выхода на улицу, где температура составляла около нуля градусов. Другие обладатели iPhone X поддержали пользователя и многие из них отметили, что также столкнулись с подобной проблемой, передает Nation News.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым», — цитирует официальное заявление американской корпорации Apple телеканал 360. В компании также пообещали, что этот неприятный вопрос будет решен в одном из следующих обновлений.

Ранее Роскомнадзор предложил запретить биометрическую идентификацию несовершеннолетних граждан России. Он упомянул в том числе сканирование отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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