Apple официально признала, что iPhone X боится холода

15:43 10 ноября 2017 0

Сенсор экрана не реагирует на прикосновения в холодную погоду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном нового iPhone X. Пользователи данной марки жалуются, что гаджет не реагирует на прикосновения в холодную погоду.

На данную проблему пользователи iPhone X пожаловались в Сети. По словам одного из владельцев новейшего айфона, экран гаджета потерял чувствительность «буквально через две секунды» после выхода на улицу, где температура составляла около нуля градусов. Другие обладатели iPhone X поддержали пользователя и многие из них отметили, что также столкнулись с подобной проблемой, передает Nation News.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым», — цитирует официальное заявление американской корпорации Apple телеканал 360. В компании также пообещали, что этот неприятный вопрос будет решен в одном из следующих обновлений.

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