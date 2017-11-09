Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России. Об этом он заявил на VIII Международной конференции «Защита персональных данных».
Жаров отметил, что в настоящее время многие производители используют такие способы идентификации пользователей как сканирование отпечатков пальцев (дактилоскопия) и радужной оболочки глаза. Он подчеркнул, что многие из них серьезно рассматривают вопрос внедрения также голосовой аутентификации, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — цитирует главу ведомства издание.
Напомним, банкам России разрешили бесплатно использовать биометрические показатели, позволяющие идентифицировать пользователей по голосу и лицу, в течение двух лет, с 2018 по 2020 год. Затем для кредитных организаций введут индивидуальные тарифы. Ранее стало известно, что США ведет сбор личных данных россиян, что подтверждено в Пентагоне научно-медицинскими исследованиями. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».