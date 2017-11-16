Россияне выберут название для моста в Крым

Министерство транспорта РФ создало онлайн-голосование, в рамках которого россиянам предлагают выбрать название для строящегося моста в Крым. Голосование уже началось, поучаствовать может любой желающий.
Любой, кто зайдет на сайт «Назовимост» и авторизуется через социальные сети, может выбрать один из предложенных, наиболее популярных вариантов названия моста на полуостров. Сооружение, которое свяжет черноморское побережье Кубани с Крымом, может получить название Керченского, Крымского или Тузлинского моста, а также Моста Дружбы или Моста Воссоединения, можно предложить и свой вариант. Победившее по итогам голосования название появится на топографических картах и дорожных указателях.
Позволить гражданам России выбрать название моста предложил президент Владимир Путин, а существующие в голосовании варианты выбрал Минтранс после изучения общественного мнения на крымском и таманском берегах Азовского моря. «Мы увидели большой интерес к этой теме, но мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», — передает сообщение организаторов «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Минобороны заявляли, что «Москва укрепила полуостров так, чтобы никто даже не подумал на него покушаться», напоминает «Утро.ру». На полуострове была создана самодостаточная группировка войск, которая может действовать отдельно от «большой земли» — у нее есть флот, авиация, ракетные войска, сухопутные подразделения и спецназ.