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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:31  17 ноября 2017 0

Дюжев рассказал об «умопомрачительном» романе с Фриске. «Жаник, Жаник»

Панин Алексей, Дюжев Дмитрий, панин алексей, дюжев дмитрий
Дюжев заявил, что Фриске была достойна большего счастья, чем онФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о романе с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Откровенные подробности личной жизни артист раскрыл в интервью на ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Говоря о Фриске, Дюжев ласково назвал ее «Жаник. Жаник» и отметил, что она была «чудом природы», «никогда не грустила». «Такое ощущение, что у нее никогда не было проблем. Наш период знакомства довольно короткий. Мы встретились… И несколько дней умопомрачительных от ее солнечной энергии», — рассказал артист.

По словам Дюжева, Фриске была достойна большего счастья, чем он. «И я ей пожелал большего счастья, чем я», — с улыбкой сообщил артист.

Также актер прокомментировал отношения певицы с отцом Владимиром Борисовичем. «Папочка много был с ней, много вкладывал», — пояснил Дюжев, отметив, что он был как ангелок с ней, Жанна себя с ним «отождествляла» и постоянно ждала его одобрения, совета, реакции, оценки.

Екатерина Холкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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