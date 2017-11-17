Актер Дмитрий Дюжев рассказал о романе с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Откровенные подробности личной жизни артист раскрыл в интервью на ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Говоря о Фриске, Дюжев ласково назвал ее «Жаник. Жаник» и отметил, что она была «чудом природы», «никогда не грустила». «Такое ощущение, что у нее никогда не было проблем. Наш период знакомства довольно короткий. Мы встретились… И несколько дней умопомрачительных от ее солнечной энергии», — рассказал артист.
По словам Дюжева, Фриске была достойна большего счастья, чем он. «И я ей пожелал большего счастья, чем я», — с улыбкой сообщил артист.
Также актер прокомментировал отношения певицы с отцом Владимиром Борисовичем. «Папочка много был с ней, много вкладывал», — пояснил Дюжев, отметив, что он был как ангелок с ней, Жанна себя с ним «отождествляла» и постоянно ждала его одобрения, совета, реакции, оценки.