В ХМАО городской суд Сургута вынес приговор 38-летнему священнику, которого ранее задержали за пьяную езду и неповиновение полиции. Как сообщает «Интерфакс», служитель церкви заплатит 200 тысяч рублей штраф.
«Он признан виновным по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — цитирует агенство пресс-службу суда.
Как ранее писало «URA.RU», иерей Иоанн Дарий был пойман сотрудниками ГИБДД Сургута за рулем внедорожника в нетрезвом виде. Очевидцы инцидента распространили в соцсетях видео, на котором священник ругался матом, оскорблял полицейских и бросался на них с кулаками. Чтобы успокоить дебошира, инспекторам пришлось связать нарушителю руки ремнями и надеть наручники.
За неповиновение сотрудникам полиции, управление машиной без необходимых документов и непристегнутый ремень отец Иоанн ранее был приговорен судом к 2,5 тысячам рублей штрафа. Также его лишили водительских прав на полтора года.