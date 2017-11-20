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17:05  20 ноября 2017 0

Священника-дебошира из Сургута, подравшегося с полицией, оштрафовали на 200 тысяч рублей

Отец Иоанн раскаялся и признал свою винуФото: сайт Ханты-Мансийской митрополии

В ХМАО городской суд Сургута вынес приговор 38-летнему священнику, которого ранее задержали за пьяную езду и неповиновение полиции. Как сообщает «Интерфакс», служитель церкви заплатит 200 тысяч рублей штраф.

«Он признан виновным по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — цитирует агенство пресс-службу суда.

Как ранее писало «URA.RU», иерей Иоанн Дарий был пойман сотрудниками ГИБДД Сургута за рулем внедорожника в нетрезвом виде. Очевидцы инцидента распространили в соцсетях видео, на котором священник ругался матом, оскорблял полицейских и бросался на них с кулаками. Чтобы успокоить дебошира, инспекторам пришлось связать нарушителю руки ремнями и надеть наручники.

За неповиновение сотрудникам полиции, управление машиной без необходимых документов и непристегнутый ремень отец Иоанн ранее был приговорен судом к 2,5 тысячам рублей штрафа. Также его лишили водительских прав на полтора года.

Сергей Снегирев
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