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21 ноября 2017
20:41  21 ноября 2017 0

Украинские спецслужбы выслали из страны российского журналиста

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
По словам силовиков, журналист угрожал нацбезопасности страныФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Служба безопасности Украины (СБУ) принудительно выдворила из страны российского журналиста, спецкорреспондента «Федерального агентства новостей» Игоря Петрашевича. В связи с этим издание опубликовало официальное заявление.

В пресс-службе СБУ депортацию Петрашевича из страны объяснили беспокойством за нацбезопасность страны, пишет агентство. В ведомстве заявили, что деятельность россиянина противоречила суверенитету Украины, территориальной целостности и конституционного строя. В редакции издания считают, что офицерам украинских спецслужб просто «не нравятся объективные репортажи о происходящем в стране».

«Действия СБУ еще раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет, — говорится в заявлении „Федерального агентства новостей“. — Украинские власти целенаправленно препятствуют нормальной работе СМИ. Украинских журналистов, которые пытаются говорить правду, отправляют в тюрьмы, всех прочих высылают из страны».

Здесь напомнили, что случай с Игорем Петрашевичем не первый. За последние несколько недель из Украины выдворили журналиста НТВ Вячеслава Немышева и сотрудника РИА «Новости» Захара Виноградова.

«Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования данного вопиющего инцидента и наказания виновных», — говорится в заявлении СМИ.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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