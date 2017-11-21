20:41 21 ноября 2017 0

По словам силовиков, журналист угрожал нацбезопасности страны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) принудительно выдворила из страны российского журналиста, спецкорреспондента «Федерального агентства новостей» Игоря Петрашевича. В связи с этим издание опубликовало официальное заявление.

В пресс-службе СБУ депортацию Петрашевича из страны объяснили беспокойством за нацбезопасность страны, пишет агентство. В ведомстве заявили, что деятельность россиянина противоречила суверенитету Украины, территориальной целостности и конституционного строя. В редакции издания считают, что офицерам украинских спецслужб просто «не нравятся объективные репортажи о происходящем в стране».

«Действия СБУ еще раз подтверждают, что никакой свободы слова на Украине сегодня нет, — говорится в заявлении „Федерального агентства новостей“. — Украинские власти целенаправленно препятствуют нормальной работе СМИ. Украинских журналистов, которые пытаются говорить правду, отправляют в тюрьмы, всех прочих высылают из страны».

Здесь напомнили, что случай с Игорем Петрашевичем не первый. За последние несколько недель из Украины выдворили журналиста НТВ Вячеслава Немышева и сотрудника РИА «Новости» Захара Виноградова.

«Редакция ФАН оставляет за собой право обратиться в европейские правовые структуры с требованием расследования данного вопиющего инцидента и наказания виновных», — говорится в заявлении СМИ.