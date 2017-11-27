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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:08  27 ноября 2017 0

Керченский мост продолжат железной дорогой. Власти ищут еще 35 млрд рублей

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Проект стал еще более затратнымФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Мост через Керченский пролив, возведение которого оценивают в 223 млрд рублей, может получить продолжение в виде железной дороги. На этот проект дополнительно потребуется еще 35 миллиардов.

Новая ветка может быть построена в коридоре трассы «Таврида», строительство которой продолжается в настоящее время на выделенные из бюджета 166 млрд рублей. Железная дорога стала частью концепции комплексного развития сети железных дорог Крыма (на это в целом потратят 100 млрд рублей).

Пока финального решения по строительству сети железных дорог на российском полуострове нет, детали концепции продолжают обсуждаться чиновниками. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, изначально проект существовал в другом виде: дорога заходила с Украины и ветка Джанкой — Симферополь была основной, пишет газета «Ведомости».

Финансировать строительство железной дороги планируется из внебюджетных источников, в том числе с помощью концессии либо выпуска проектных облигаций.

Лев Истомин
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