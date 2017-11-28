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28 ноября 2017
27 ноября 2017
05:51  28 ноября 2017 0

Выпускница уральского вуза завоевала титул «Мисс Москва — 2017». ВИДЕО

Елизавета Лопатина любит путешествовать и увлекается психологиейФОТО: themissmedia.com

Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Финал конкурса состоялся в понедельник, 27 ноября, в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре.

Победительница конкурса красоты является выпускницей расположенного в Челябинске Русско-британского института управления по специальности туризм. Девушка любит играть в большой теннис, путешествовать и увлекается психологией, сообщает РЕН ТВ.

Титул «Краса Москвы» получила Анна Дильман, «Московской красавицей» была признана Наталья Фирсова. «Юной Красой Москвы» стала Лада Мишина, а в номинации «Юная Мисс Москва» победила Анна Конаныхина.

Александр Черноскутов
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