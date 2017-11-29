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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
21:31  29 ноября 2017 0

Синоптики сказали, когда из Челябинска уйдет смог

Смог. Неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, нму, смог над городом
Люди беспокоятся из-за густого и продолжительного смога в городеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Ветер, который развеет плотный смог над Челябинском, жителям города придется ждать до 3 декабря. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

«По предварительным прогнозам, ветер должен значительно усилиться к воскресенью. До этого будут лишь кратковременные усиления. А пока ветер ожидается северный и северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с», — цитирует Ячменеву «74.ru».

Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске объявили в четверг, 23 ноября. С тех пор ветер в городе дует в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях, а также стоит штиль. Между тем, бесснежная погода, задержавшаяся в городе, не аномальна, говорят синоптики. Они уверяют, что концентрация вредных веществ в приземном слое Челябинска за это время не выросла.

Как писало «URA.RU» ранее, пока одни челябинцы жаловались на то, что в городе нечем дышать, другие шутили на эту тему в интернете, создавая фотожабы. Так в Instagram появился флешмоб #ЧелябинскДыши. Чиновники даже записывают видео на эту тему и выкладывают в Сети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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