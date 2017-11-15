17:53 15 ноября 2017 0

Смог в Челябинске вдохновил горожан на творчество instagram #ЧелябинскДыши

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске снят. Днем, 15 ноября, появился слабый ветер. Но жители города продолжают жаловаться в соцсетях на то, что в городе нечем дышать, передает корреспондент «URA.RU».

В сети Instagram набирает обороты флешмоб #ЧелябинскДыши, выкладываются фото города в облаках смога и фотожабы. 14 ноября знаменитый певец Филипп Киркоров сообщил, что из-за экологических и метеоусловий его самолет на несколько часов опоздал в Челябинск, из-за чего концерт начался на два часа позже.

На резкий химический запах стали поступать жалобы с 12 ноября, когда в городе был объявлен режим НМУ. В минэкологии региона и Росприродназоре заявили, что с 12 по 14 ноября в городе не зафиксировано превышение нормативов выбросов. Безветрие совпало с туманом, из-за чего выбросы не рассеивались.

На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. 9 ноября, когда глава государства был на Южном Урале, жалоб на выбросы не поступало. По данным синоптиков, так совпало, что в городе было ветрено. На сайте «Пикабу» сообщения о смоге в Челябинске выкладывают под заголовком «Володя, вернись!»