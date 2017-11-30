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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Югры
19:42  30 ноября 2017 0

Мэрия Сургута передала платежи горожан за коммуналку «варягу». Он уже договаривается о ежегодном выводе 6 млрд рублей частнику

Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка
Вице-мэра Алексея Жердева (слева) источники агентства называют «серым кардиналом» мэрии Вадима Шувалова (справа)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута назначила нового директора городского расчетно-кассового центра (РКЦ ЖКХ). Через эту структуру проходят крупные финансовые потоки — около 6 млрд рублей ежегодно в виде коммунальных платежей горожан. Кресло получил иногородний управленец Павел Морозов. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в коммунальной системе муниципалитета.

По информации инсайдера, мэрия Сургута возложила на Морозова задачу перевести управляющие компании, работающие сегодня с муниципальной РКЦ ЖКХ, в другую компанию — АО «Единый информационный расчетно-кассовый центр». В фирме присутствует частный капитал. Как отмечает источник, после перевода активов в новую структуру муниципальное предприятие планируется ликвидировать.

«Сейчас Морозов усиленно ходит по управляющим компаниям и активно агитирует за переход в ЕИРКЦ», — комментирует собеседник агентства.

Согласно базе данных проверки контрагентов «Контур.Фокус», ЕИРКЦ возглавляет Александр Веселов, владелец ряда других сургутских фирм. Соучредителями центра выступают предприниматель из Костромы Анатолий Яблонский и ОАО «УК Русэнергокапитал» (учредитель — также Яблонский). По неофициальным данным, в «УК Русэнергокапитал» до своего назначения в мэрию Сургута работал действующий вице-мэр и «серый кардинал» новой администрации Алексей Жердев.

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Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В администрации Сургута ситуацию с назначением Павла Морозова не комментируют. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе, им соответствующая информация еще не поступила.

Выяснить позицию Павла Морозова не удалось — в приемной РКЦ ЖКХ не отвечают телефонные звонки.

Как ранее сообщало агентство, политика нового мэра Сургута Вадима Шувалова и его команды натолкнулась на противодействие старых городских элит. Коренные сургутяне считают, что мэрия ставит целью захват и перевод в подконтрольные себе структуры ряда муниципальных предприятий, в том числе коммунальные. В приватизации некоторых из них (городской рынок и хлебозавод) депутаты уже отказали чиновникам.

Источники «URA.RU» рассказывают, что мэрия своими действиями настроила против наиболее уважаемых сургутян, среди них — глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, депутат Госдумы Александр Сидоров и сенатор Совета Федерации Юрий Важенин.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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