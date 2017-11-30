Администрация Сургута назначила нового директора городского расчетно-кассового центра (РКЦ ЖКХ). Через эту структуру проходят крупные финансовые потоки — около 6 млрд рублей ежегодно в виде коммунальных платежей горожан. Кресло получил иногородний управленец Павел Морозов. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в коммунальной системе муниципалитета.
По информации инсайдера, мэрия Сургута возложила на Морозова задачу перевести управляющие компании, работающие сегодня с муниципальной РКЦ ЖКХ, в другую компанию — АО «Единый информационный расчетно-кассовый центр». В фирме присутствует частный капитал. Как отмечает источник, после перевода активов в новую структуру муниципальное предприятие планируется ликвидировать.
«Сейчас Морозов усиленно ходит по управляющим компаниям и активно агитирует за переход в ЕИРКЦ», — комментирует собеседник агентства.
Согласно базе данных проверки контрагентов «Контур.Фокус», ЕИРКЦ возглавляет Александр Веселов, владелец ряда других сургутских фирм. Соучредителями центра выступают предприниматель из Костромы Анатолий Яблонский и ОАО «УК Русэнергокапитал» (учредитель — также Яблонский). По неофициальным данным, в «УК Русэнергокапитал» до своего назначения в мэрию Сургута работал действующий вице-мэр и «серый кардинал» новой администрации Алексей Жердев.
В администрации Сургута ситуацию с назначением Павла Морозова не комментируют. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе, им соответствующая информация еще не поступила.
Выяснить позицию Павла Морозова не удалось — в приемной РКЦ ЖКХ не отвечают телефонные звонки.
Как ранее сообщало агентство, политика нового мэра Сургута Вадима Шувалова и его команды натолкнулась на противодействие старых городских элит. Коренные сургутяне считают, что мэрия ставит целью захват и перевод в подконтрольные себе структуры ряда муниципальных предприятий, в том числе коммунальные. В приватизации некоторых из них (городской рынок и хлебозавод) депутаты уже отказали чиновникам.
Источники «URA.RU» рассказывают, что мэрия своими действиями настроила против наиболее уважаемых сургутян, среди них — глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, депутат Госдумы Александр Сидоров и сенатор Совета Федерации Юрий Важенин.