{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:52  01 декабря 2017 0

Единороссы Ноябрьска выберут временную замену арестованному ФСБ нефтяному топ-менеджеру

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
День рождения партии получился непраздничнымФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Члены Ноябрьского городского отделения партии «Единая Россия» на конференции, которая началась 1 декабря, выберут новой состав политсовета. Он, в свою очередь, должен определить нового временного руководителя ячейки вместо арестованного экс-гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова.

В качестве кандидатов на должность врио выступают депутат гордумы Сергей Валько, и общественник, представитель старой команды мэрии — Ильдус Резяпов. Также есть сведения о кандидате от администрации, имя которого держится в секрете.

Инсайдеры отмечают, что выборы нового врио секретаря могут быть отложены: якобы единороссы не получили на этот счет точных рекомендаций из округа. По более ранней информации, первое заседание нового политсовета планировалось также на 1 декабря.

В официальной повестке дня, кроме награждения за реализованные партийные проекты, также выборы делегатов на окружную конференцию, которая состоится 9 декабря в Салехарде.

Как уже сообщало «URA.RU», в середине ноября по подозрению в коммерческом подкупе был задержан полицией и ФСБ, а затем арестован секретарь политсовета городского отделения Павел Крюков. Ему предъявлено обвинение по статье 204, ч.8 УК РФ (коммерческий подкуп). Сразу после ареста ноябрьские единороссы провели экстренное заседание, где приостановили его членство в партии. Но принимать решение по замене Павла Крюкова на посту секретаря до решения суда по его делу они пока не намерены.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров