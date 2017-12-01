Члены Ноябрьского городского отделения партии «Единая Россия» на конференции, которая началась 1 декабря, выберут новой состав политсовета. Он, в свою очередь, должен определить нового временного руководителя ячейки вместо арестованного экс-гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова.
В качестве кандидатов на должность врио выступают депутат гордумы Сергей Валько, и общественник, представитель старой команды мэрии — Ильдус Резяпов. Также есть сведения о кандидате от администрации, имя которого держится в секрете.
Инсайдеры отмечают, что выборы нового врио секретаря могут быть отложены: якобы единороссы не получили на этот счет точных рекомендаций из округа. По более ранней информации, первое заседание нового политсовета планировалось также на 1 декабря.
В официальной повестке дня, кроме награждения за реализованные партийные проекты, также выборы делегатов на окружную конференцию, которая состоится 9 декабря в Салехарде.
Как уже сообщало «URA.RU», в середине ноября по подозрению в коммерческом подкупе был задержан полицией и ФСБ, а затем арестован секретарь политсовета городского отделения Павел Крюков. Ему предъявлено обвинение по статье 204, ч.8 УК РФ (коммерческий подкуп). Сразу после ареста ноябрьские единороссы провели экстренное заседание, где приостановили его членство в партии. Но принимать решение по замене Павла Крюкова на посту секретаря до решения суда по его делу они пока не намерены.